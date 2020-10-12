رئيس مجلس الوزراء يطلع على احتياجات هيئة السلامة الوطنية وسيّر عملها

بنغازي 12 أكتوبر 2020 (وال)-بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، سيّر عمل هيئة السلامة الوطنية وأبرز احتياجاتها، خلال اجتماع عقده برئيسها العميد عبد العزيز العرفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي.

هذا واطلع السيد الرئيس على مدى استعداد وجاهزية هيئة السلامة الوطنية، لاستقبال أي طارئ وآليات التعامل معه، وبدوره قدم السيد رئيس الهيئة قائمة بأبرز احتياجات العمل من معدات وآليات وغيرها.

وأصدر السيد الرئيس تعليماته بضرورة إتمام صيانة الأليات في أسرع وقت، وذلك لتقديم العمل بشكل الأمثل، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع حالة التأهب تحسبًا لأي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء. (وال- بنغازي) ر ت

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