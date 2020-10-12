رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته لكافة البلديات بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء

بنغازي 12 أكتوبر 2020 (وال)-أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، على تعليماته السابقة لكافة البلديات؛ بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري؛ استعداد كافة البلديات للأمر.

وأصدر السيد الرئيس تعليماته العاجلة؛ بضرورة الشروع في تنظيف غُرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وأكد السيد الرئيس على كافة البلديات؛ القيام بوضع خطة لتفادي حدوث الفيضانات، والتركيز على إيجاد آلية سريعة وعاجلة، للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها. (وال- بنغازي) ر ت

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