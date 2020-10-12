مصلحة المطارات تناقش آلية تنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار مصراته الدولي

عقدت مصلحة المطارات، اجتماعًا ضم مدير عام مطار مصراته الدولي ومدير إدارة المشاريع الهندسية ورئيس قسم المباني والمنشآت بالمصلحة، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار مصراته الدولي.

وأوضحت مصلحة الطيران في إيجاز صحفي، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، شارك فيه عددًا من المختصين من طرف الشركة المتعاقد معها لتنفيذ المشروع وذلك لمراجعة التصاميم واضافة التعديلات اللازمة عليها بما يتلائم مع المتغيرات التي طرأت مؤخراً من حيث موقع المشروع وتمهيداً لاعتمادها في شكلها النهائي .

كما ناقش الحضور الإجراءات الاخرى المطلوب اتخاذها من الجهات المختصة للبدء في التنفيذ بما فيها مصادقة ديوان المحاسبة على تعديل العقد وتوفير التغطية المالية اللازمة.

جاء ذلك بناء على قرار حكومة الوفاق رقم (660) لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل العقد المبرم من طرف مصلحة المطارات بشأن توسعة وتحوير صالة المغادرة بمطار مصراته الدولي ليكون إنشاء محطة ركاب متكاملة.