الأطراف الليبية تشيد بدور القاهرة

قال النائب عمر تنتوش عضو البرلمان الليبي، إن “لمصر دور محوري في ليبيا، وأنها دولة شقيقة وجارة، وأمنها القومي من الأمن الليبي”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “القاهرة استضافت الحوار العسكري والاقتصادي واجتماعات المسار الدستوري، وهو ما يؤكد دورها في التسوية السياسية”.

سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة “المحسوب على حكومة الوفاق” يرى في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن للقاهرة دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

علاقة القاهرة بالأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة القوى الإقليمية تعد من الأوراق الرابحة التي يشير لها بن شرادة.