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“التعليم الليبية” تسعى لـ”عودة آمنة” للدراسة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت وزارة التعليم الليبية اجتماعا في بنغازي بحضور مديري المدارس ومراقبي التعليم في أغلب المناطق المجاورة للمدينة، لمناقشة الخطة التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد وبحث الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير العملية التعليمية.

وركّز الاجتماع على الوضع الوبائي الراهن الذي تعيشه البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا، وتم التوصل إلى جملة من القرارات المتعلقة بالبروتوكولات الصحية التي يجب وضعها لتجنب انتقال عدوى الفيروس إلى صفوف الطلبة أو المدرسين.

وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة المشاكل التي تعيق العملية الدراسة وضرورة وضع حلول عملية وتسخير كل الإمكانات لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم الوضع الصحي الصعب الذي تعيشه البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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