الأبلق: البعثة الأممية تتجاوز صلاحياتها وهناك أطراف تسعى لإعادة حفتر للمشهد السياسي

قال عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس عمار الأبلق، اليوم الاثنين، إن الأطراف الدولية تتلاعب بالملف الليبي، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تتجاوز صلاحياتها.

وأضاف الأبلق في تصريح إعلامي أن هناك دولا تسعى لإرجاع حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المشهد السياسي من جديد، مبينا أن هناك مفاوضات لوجود حكومة في سرت يقودها حفتر وصالح، مشيرا إلى أن هناك لقاءات حدثت في القاهرة لبحث مسألة الدستور الليبي والانتخابات واللجنة الأمنية.

وبين أن الوجوه السياسية في طرابلس كلها تعارض حفتر، لافتا إلى أن مجلس النواب في طرابلس لا يحظى باعتراف الاطراف الدولية التي لا تريده.

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