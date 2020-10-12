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الأبلق: البعثة الأممية تتجاوز صلاحياتها وهناك أطراف تسعى لإعادة حفتر للمشهد السياسي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس عمار الأبلق، اليوم الاثنين، إن الأطراف الدولية تتلاعب بالملف الليبي، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تتجاوز صلاحياتها.

وأضاف الأبلق في تصريح إعلامي أن هناك دولا تسعى لإرجاع حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المشهد السياسي من جديد، مبينا أن هناك مفاوضات لوجود حكومة في سرت يقودها حفتر وصالح، مشيرا إلى أن هناك لقاءات حدثت في القاهرة لبحث مسألة الدستور الليبي والانتخابات واللجنة الأمنية.

وبين أن الوجوه السياسية في طرابلس كلها  تعارض حفتر، لافتا إلى أن مجلس النواب في طرابلس لا يحظى باعتراف الاطراف الدولية التي لا تريده.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • متخلف عقلى مثل اى اخوانى حقير غبى جدا لان المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وقبل انتهاء صلاحية البرلمان كما انه الان ياخوان يسيطر على غالبية ارض ليبيا ولم يخرج من المشهد كما تزعمون فهو يقوم بدور امنى للحفاظ على امن وسيادة البلاد وعندما تجرى الانتخابات الرئاسية وسيفوز فيها من الجولة الاولى رغم انفكم فالشعب الليبى هو صاحب القرار ياحمار اما انتم ياخوان فليس لكم مكان الا السجون

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  • ويلك ياأبله …كما فى فيلم نجيب الريحانى وهو يعلم تلاميذه ويلك ياأبلق ياأهبل فالمشير خليفة عمر المختار شمس لا تغيب اما انتم ايها الخوان ففى خبر كان اليوم تسلم الكويت الخوان لديها وغدا ستسلم تركيا خوانها لتسلم

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