المصباحي: ما يطرح بالقاهرة مشروع جديد للدستور بالتوافق بين مجلس النواب والدولة

قال محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا اليوم الاثنين إن ما يطرح بالقاهرة مشروع جديد للدستور بالتوافق بين مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

وأضاف أن ما يسمى بمجلس الدولة تحول من مجلس استشاري نتيجة اتفاق الصخيرات إلى جهة تقرر مصير الليبين، مبينا أن هناك محاولات لإرضاء تيار الإسلام السياسي، وقد تفضي إلى مرحلة انتقالية جديدة تعود بالليبيين للمربع الأول.

وشدد على أن الليبيين يحتاجون لكف التدخل الخارجية ووقف تدفق المرتزقة وحصر السلاح في يد الدولة والدخول في انتخابات تشريعية ورئاسية مباشرة، مبينا هناك حاجة لوقف تجديد المراحل الانتقالية وتجديد لنفس الأجسام الموجودة.

وأوضح أنه يرحب بإجراء الحوار الليبي في تونس مؤكدا أن مَنْع من يحضرون الحوار من دخول الانتخابات محاولة جيدة من البعثة الأممية في ليبيا، مبينا أن هناك من له أطماع تنظيمية، لافتا إلى أن الخلاف في ليبيا ليس بين الشرق والغرب وإنما بين مشروع وطني ومشروع خارجي على حد تعبيره.

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