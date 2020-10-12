“الخارجية الألمانية” تدعو شركائها الدوليين للتأثير إيجابيا على أطراف النزاع بليبيا

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، جميع الشركاء الدوليين إلى التأثير بشكل إيجابي على أطراف النزاع في ليبيا.

ورحبت الوزارة، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للمركز الإعلامي التابع لها، بخارطة الطريق لمحادثات السلام الليبية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة أن ذلك يخلق الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الليبيون من أجل ليبيا، والاتفاق على حكومة جديدة موحدة، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وطالبت الوزارة، جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا إلى دعم العملية السياسية بشكل بنّاء ودعم جهود الأمم المتحدة.

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