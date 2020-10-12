“الدولية للهجرة” تتصدق ببرامج توعية طبية بفيروس كورونا في ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين، عن مواصلتها مساعدة المسؤولين عن المجال الصحي في ليبيا من خلال توفير التدريبات الفنية لمقدمي الرعاية الطبية في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى زيادة وعي الأفراد بالجائحة، وذلك بعدما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى أكثر من 42,000 حالة.

وقالت المنظمة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، إنها زوّدت المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأكثر من 53 ألف نشرة باللغة العربية للتوعية بفيروس كورونا.

كما أكدت المنظمة، أنها طوّرت خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ثلاث أوراق بحثية حول تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية استخدام قناع الوجه بطريقة آمنة، وكيف ومتى يتم طلب المساعدة الطبية.

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