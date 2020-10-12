وزير خارجية اليونان: تركيا تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكول دندياس، إن “تركيا تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق المتوسط”.

وأضاف “دندياس”، في تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن “تركيا هي القاسم المشترك في جميع الملفات الشائكة في المنطقة، مثل نزاع إقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، والحرب في سوريا وأزمات العراق وليبيا، فضلًا عن الصراع في منطقة شرقي المتوسط”.

وتابع: “تركيا تزعم تبنيها لعملية السلام والاستقرار في المنطقة ولكن ما تمارسه ضد مبادئ الاتحاد الأوروبي”.

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارًا ملاحيًا جديدًا «نافتكس»، في وقت متأخر الأحد، قالت فيه إن السفينة التركية «أوروتش رئيس» ستجري مسحًا زلزاليًا في شرق البحر المتوسط خلال الأيام العشرة المقبلة، وهي خطوة من المرجح أن تجدد التوترات بين حلفاء الناتو في المتوسط.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الإخطار البحري أن سفينة «أوروتش رئيس» تستأنف أنشطة التنقيب شرق المتوسط، برفقة سفينتي «أتامان» و«جنكيز خان» التركيتين، وستستمران في العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في الفترة من 12 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر.