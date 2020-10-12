الحرس البلدي طبرق: أقفلنا 4 مخابز وتغريم 30 آخر بسبب مخالفات

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير جهاز الحرس البلدي طبرق عميد صالح حمد العبيدي اليوم الإثنين تم إقفال عدد 4 مخابز وتغريم 30 مخبز آخر في المدينة بسبب مخالفات، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لقفل وتغريم المخالفين.

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن جهاز الحرس البلدي باشر في حملة على كل المخابز في المدينة، لدينا أكثر من 250 مخبز.

وأوضح مدير الجهاز أنه أنم إغلاق هذه المخابز بسبب حاجتها للصيانة العاجلة وتم إيقاف حصص هذه المخابز من الدقيق كما تم تغريم عدد 30 مخبز لمخالفتها الشروط الصحية.

وذكر العبيدي أن إغلاق المخابز نتيجة مخالفات عدة منها عدم الالتزام بالوزن وعدم وجود شهائد صحية ومنها عدم ارتداء اللباس المخصص للعمل، لافتا إلى أن أغلب المخابز تديرها عمالة وافدة يقومون بتأجير المخبز من مواطن ليبي.

وختم مدير الجهاز حديثه :”المجلس التسييري لبلدية طبرق يقف معنا ويدعمنا خلال هذه الحملة من أجل تنظيم المخابز ليكون الرغيف صحي وقانونية من حيث الوزن وإجراءات المخبز”.

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