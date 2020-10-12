نادية عمران: اجتماع القاهرة يبحث كيفية الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، اليوم الاثنين، إن ما يحدث في القاهرة من اجتماعات خاصة بالحوار الليبي هي عبارة عن جلسة حوارية يطرح فيها كل طرف وجهة نظره الخاصة به للوصول إلى قاعدة دستورية بهدف بحث إمكانية الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية استنادا لهذه القاعدة.

وأضافت عمران في تصريح صحفي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت تدعم المسار الدستوري إلا أن وصول غسان سلامة لرئاسة البعثة غير هذه الأمور.

وأشارت إلى أن البعثة تتعرض لضغوط دولية كبيرة لأن هناك دول ليس من مصلحتها أن يكون هناك دستور لليبيا واستقرار لافتة إلى أن هذه الدول تريد استمرار الفوضى في البلاد.

وأكدت عمران أن التحديات لا تزال مستمرة لأن البعثة كانت في وقت سابق تنتهج مسارا بعيدا عن مشروع الدستور.

وبينت أن الهيئة التأسيسية أنجزت مشروع الدستور من عام 2017 وأخطرت مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في اليوم التالي لإنجازه مبينة أن ور مجلس النواب هو التحلي بالمسؤولية وإصدار قانون للاستفتاء.

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