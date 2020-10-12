ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

12 October, 2020

سجلت أسعار النفط عند اغلاق اليوم انخفاضا بحوالي ثلاثة بالمئة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة اكبر الحقول النفطية الليبية امس الاحد ومع انتهاء إضراب اثر على الإنتاج في النرويج وبدء منتجين أمريكيين استئناف الإنتاج بعد الإعصار دلتا.

وفب التفاصيل أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.23 دولار، أو 2.9٪ ، لتسجل عند التسوية 41.62 دولار للبرميل ، وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، أو 2.9٪ أيضا، لتغلق عند 39.43 دولار.