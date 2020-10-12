مصممة الأزياء نسيبة تطلق مجموعتها “لمسة مميزة” في طرابلس

أقيم في العاصمة طرابلس، عرض أزياء للمصممة الليبية نسيبة محمد، قدّمت خلاله مجموعتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “لمسة مميزة” أو unique touch.

وقدم العرض الذي أقيم في صالة فندق المهاري، مجموعة من عارضات الأزياء، وتنوع بين فساتين السهرة بألوان عسلية قريبة إلى لون الشمس وقت الغروب، وأخرى بألوان فاتحة وزاهية، أما فساتين الزفاف فاختلفت تصاميمها وتطاريزها وكل قطعة تميزت بشكل وزخارف مختلفة عن الثانية.

وعلى خلفية العرض، صرّحت مصممة الأزياء نسيبة لـ218، وقالت إنها فضلت أن تكون لكل قطعة شيء يميزها عن غيرها بلمسات مختلفة، وأن جميع التصاميم مستوحاة من العصر القديم الذي يحمل معه عبق التاريخ، أما الألوان فكانت مستوحاة من لون الشمس وقت الغروب على البحر والذي قالت إنه الأقرب إلى شخصيتها، وكأول عرض أزياء خاص بها فقد فضلت أن يُعبر عنها أكثر.

وبالنسبة لعرض التصاميم، فتم التحضير له من فترة واعتمدت اللجنة المسؤولة عن العرض على تقنيات عالية الجودة بحيث عمل الفريق المشرف على التنفيذ الفني وتتبع كل التفاصيل بدقة وعناية، واجتهد لإظهار الحدث بشكل جميل وأنيق وبمستوى عالي مقارب للعروض العربية والعالمية، كتجربة أولى تكون بداية للتجهيز لإقامة عرض fashion week لدار RIVA للأزياء خلال الفترة القريبة القادمة.

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