حملة تعقيم تستهدف المرافق العامة في تيجي

قام العاملون بمكتب الخدمات العامة تيجي، بحملة تعقيم المرافق الحكومية، ومصرف شمال إفريقيا الصيعان ومصرف الجمهورية فرع بدر، والتي تم تعقيمها من الداخل والخارج للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الحملة تعقيم الأثاث المكتبي وصالات الانتظار والأرضيات والمكاتب ومداخل المصارف والحدائق لتنطلق من بعدها الحملة إلى تعقيم المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية.

وتضمنت الحملة أيضا المركز الصحي في بدر لتصل هذه الحملة إلى مرحلتها الأخيرة والتي قام بها العاملون بمكتب الخدمات العامة بمجهوادتهم الذاتية.

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