بالصور| «باشاغا» يدمج عناصر جديدة من المليشيات في وزارته بحضور «رمزي اللفع»

شهد افتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية، التابع لوزارة الدخلية بقيادة الوزير المفوض فتحي باشاغا، عملية دمج بعض عناصر المليشيات والمطلوبة أمنيا رغم ارتكابهم عدة جرائم ما بين خطف وابتزاز.

وتظهر بعض الصور التي حصلت “الساعة 24” على نسخة منها، جانب من اندماج العناصر المليشياوية، في وزارة داخلية فتحي باشاغا، والمطلوبة في قضايا أمن دولة على ذمة قضايا خطف وبتزاز وحرابة وقتل.

وقال مراسل “الساعة 24” إن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، قامت بدمج عناصر من المليشيات في قوتها الأساسية أثناء افتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية بحضور آمر مليشيا «السرية 3» مشاة لدي ما يسمى الحشد المليشياوي الموالى إلى تركيا «رمزي عياد اللفع».

ويعد «اللفع» من مواليد 1987 ومن سكان مدينة ورشفانة والتي تطالب مليشيا «قوة الردع الخاصة» بتسليمه حيا أو ميتا.

ويعتبر المليشياوي «اللفع» من أبرز القيادات المليشياوية المطلوبة في عدة جرائم وانتهاكات، ولقد تقاضي مبلغ تجاوز 30 مليون دينار ليبي، لصالح المليشيا التى يآمرها.

وأوضح مراسلنا، أن تلك الأموال دفعت من المجلس الرئاسي عن طريق أسامة جويلي آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، نظير انضمامه إلى الحشد المليشياوي لقتال القوات المسلحة العربية الليبية منذ أبريل 2019 .