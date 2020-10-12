خوسيه ساباديل: الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا خوسيه ساباديل اليوم الإثنين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح.

وقال ساباديل في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه أعاد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي للانتخابات في ليبيا.

وأشار السفير الأوروبي إلى أن الاتحاد دعم ليبيا بـ 6.7 مليون يورو حتى الآن، مؤكدا أنه يريد لليبيا النجاح، وهذا يحتاج إلى انتخابات ناجحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بشأن الحدود البحرية بين البلدين، ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الأخرى.