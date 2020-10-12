مرزق ترفد قطاع الصحة بـ26 ممرضا وممرضة

بعد تأخير سنة دراسية كاملة، شهد المعهد المتوسط للتمريض في مدينة مرزق احتفالية لتخريج طلبة المعهد ومتطوعي الهلال الأحمر.

وشمل الحفل تخريج 26 طالبا وطالبة من العام الدراسي 2018/2019، ومتطوعين جدد في الهلال الأحمر والإسعاف والاستجابة.

والخريجون من ضمن الدفعة الأولى للمعهد وتأخر الحفل لعام دراسي كامل بسبب الاشتباكات السابقة التي أدت إلى نزوح الكثير من أهل مدينة مرزق.

وتطالب إدارة المعهد بتوظيف الخريجين لتعزيز القطاع الصحي بعد مغادرة الأطقم الأجنبية التي كانت موجودة قبل الأحداث.

وأقيم الحفل بحضور عدد من المسؤولين وجمع من أهالي الخريجين، وتضمن كلمات عدة أشادت بدور معلمي المعهد وأولياء الأمور في دعم مسيرة التعليم داخل مرزق، فيما شهدت الاحتفالية توزيع شهائد الشكر والتقدير.

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