موسى فرج: الحوار الليبي يبحث الوصول لقاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج اليوم الاثنين، إن الحوار الليبي يبحث الوصول إلى قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت.

وأضاف فرج في تصريح صحفي، أن ما يسمى بمجلس الدولة يرحب بأي توصيات ومبادرات بين الأطراف الليبية بها خاصة أنها تهدف للوصول الي التوافق مبينا أن المجلس يعمل على تقييم كل مخرجات اللقاءات التي تحدث.

وأشار عضو ما يسمى بمجلس الدولة غلى أن مشروع الدستور 2017 يواجه موقفين الأول يري أن يتم استكمال المسار الديمقراطي وموقف معارض آخر لا يستهان به يري أن الدستور فيه الكثير من القضايا التي لم يتم حلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أنه سيتم التوافق على مشروع الدستور في القاهرة.

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