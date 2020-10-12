“حديقة الغناء”.. باب جديد للحياة يُفتح في غات

بعد السيول التي اجتاحت مدينة غات ومحيطها العام الماضي، شرعت منظمة “يونيسف” في تنفيذ برنامجها لإعادة الحياة للمدينة ومنها صيانة الحدائق والأماكن الترفيهية للأطفال.

ومؤخرا افتُتحت حديقة الغناء للأطفال بحي القروض في مدينة غات بإشراف من “يونيسف” بعد صيانتها وتزويدها بما كان ينقصها بهدف الترفيه عن أطفال الحي وغيره من نواحي المدينة.

ويخطط القائمون على هذه الحديقة أن يستفيد منها أكثر من 4 آلاف طفل في مدينة غات التي تشكو من نقص واضح في الأماكن الترفيهية الخاصة بالأطفال.

وتشرف المنظمة أيضا على مجموعة من مشاريع الصيانة لعدد من الحدائق والمدارس في مدينة غات، وسبق أن أنشأت ملعبا لكرة القدم للخماسيات في بلدة العوينات.

وتأتي صيانة وتجهيز هذه الحديقة وغيرها من مساحات ترفيهية ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة الحياة للمدينة بعد السيول التي اجتاحتها العام الماضي.

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