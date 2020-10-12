رسائل كلينتون: مصطفى عبدالجليل طلب بقاء قوات الناتو في ليبيا لحماية نكبة فبراير

كشفت إحدى الرسائل السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، طلب من مسؤولين في الناتو، خلال لقائه بهم في قطر، بقاء قوات الناتو في ليبيا حتى انتهاء عام 2012.

وجاء في الرسالة المسجلة بتاريخ 28 أكتوبر 2011، أن عبد الجليل طلب ذلك من الناتو لحماية نكبة 17 فبراير من حملة مضادة بقيادة الدكتور سيف الإسلام القذافي.

وتعتبر هذه الرسالة جزء من بريد أرسله “سيدني بلومينثال” المساعد السابق للرئيس بيل كلينتون إلى هيلاري كلينتون.

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