العربية لحقوق الإنسان تطالب البعثة الأممية بالتدخل للإفراج عن وليد الحضري

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عزمها توجيه مذكرة للمفوض السامي ووحدة حقوق الإنسان بالبعثة الأممية للتدخل والإفراج عن الناشط الحقوقي وليد الحضيري ووضع حد للاحتجاز التعسفي.

وقام فريق من المنظمة بزيارة لذوي الحضيري لسماع إفادتهم حول عملية اعتقال المعني، والتي تمت بمكان عمله بوزارة الخارجية يوم 1 اكتوبر 2020 .

وأعربت المنظمة عن إدانتها لمواصلة نهج الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي والموظف بوزارة الخارجية لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأوضحت المنظمة أن عملية الاعتقال تمت من دون إذن قضائي، ومن دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن، فضلا عن احتجاز المعتقل في مكان غير معلوم وبمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي.

وتنظر المنظمة بقلق بالغ إلى الحالة الصحية المتدهورة للحضيري، والذي يعاني من إصابته بفايروس كورونا كما أظهرت التحاليل، وأيضا يعاني من مرض السرطان، بالإضافة إلى أنه يحتاج لرعاية طبية منتظمة ونظام غذائي خاص .

وجددت المنظمة إدانتها لعدم عرض الحضيري على النيابة العامة حتى تاريخ هذا البيان، وناشدت السلطات بالتدخل والإفراج عنه للدواعي الصحية.

وحملت المنظمة كلا من المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية المسئولية الأدبية والأخلاقية، ما لم يتدخلا بشكل جاد وفعال لإنهاء حالة اعتقال الناشط الحقوقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24