البعثة الأوروبية تبحث سبل دعم مفوضية الانتخابات في الاستحقاق المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المفوضية عماد السايح مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحسب ما نشرت مفوضية الانتخابات على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الإثنين.

واستعرض الاجتماع الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية بطرابلس استعدادات الأخير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما تناول اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه أبدى السفير الأوروبي ترحيب البعثة بالتعاون ومناقشة خطط الدعم المستقبلي للرفع من كفاءة وقدرات المفوضية في مجالات التدريب والتأهيل على إدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية، مشيداً بالجهود المبذولة من المفوضية للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

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