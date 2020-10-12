مديرية أمن بنغازي تضبط شخصين يروجان للمواد المخدرة

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي، من ضبط شخصين يعملان في ترويج المخدرات داخل كشك في أحد المناطق.
وكشف قسم البحث الجنائي، في بيان صادر مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل عملية نوعية، تمكنت من خلالها وحدة التحريات بالقسم من ضبط شخصين سعو إلى ترويج كميات من المخدرات داخل كشك بأحد المناطق بقصد بيعها.
وأكد قسم البحث الجنائي، أن عملية الضبط كانت نوعية جهود رجال القسم، حيث إن العناصر الإجرامية تعمدت إلى استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لإدخال سمومهم إلى الدولة والترويج لها، وبيعها داخل كشك، إلا أن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي حال دون إتمام مخططهم، وتمكن من ضبطهم وبحوزتهم المخدرات.
وأوضحت مديرية أمن بنغــازي، إن المعلومات المؤكدة التي قد تم رصدها عن طريق مجموعات التحري بالقسم تفيد بوجود تاجرين للمخدرات يتخذان من أحد أكشاك بيع التبغ مقراً لهما لمزاولة نشاطهما المتمثل في جلب المواد المخدرة وتخزينها والاتجار بها وترويجها .
وأوضحت مديرية الأمن، أنه عقب أخذ الأذن من النيابة العامة أعد رجال التحريات بالقسم كمينا لهما وضبطهما متلبسان وبحوزتهما كمية من المخدرات داخل الكشك، كما تم العثور على أقراص مهلوسة داخل مركبة خاصة بهما.
وتم الانتقال بهما إلى القسم وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضعهما بالحجز القانوني.
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