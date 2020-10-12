مديرية أمن بنغازي تضبط شخصين يروجان للمواد المخدرة

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي، من ضبط شخصين يعملان في ترويج المخدرات داخل كشك في أحد المناطق.

وكشف قسم البحث الجنائي، في بيان صادر مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل عملية نوعية، تمكنت من خلالها وحدة التحريات بالقسم من ضبط شخصين سعو إلى ترويج كميات من المخدرات داخل كشك بأحد المناطق بقصد بيعها.

وأكد قسم البحث الجنائي، أن عملية الضبط كانت نوعية جهود رجال القسم، حيث إن العناصر الإجرامية تعمدت إلى استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لإدخال سمومهم إلى الدولة والترويج لها، وبيعها داخل كشك، إلا أن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي حال دون إتمام مخططهم، وتمكن من ضبطهم وبحوزتهم المخدرات.

وأوضحت مديرية أمن بنغــازي، إن المعلومات المؤكدة التي قد تم رصدها عن طريق مجموعات التحري بالقسم تفيد بوجود تاجرين للمخدرات يتخذان من أحد أكشاك بيع التبغ مقراً لهما لمزاولة نشاطهما المتمثل في جلب المواد المخدرة وتخزينها والاتجار بها وترويجها .

وأوضحت مديرية الأمن، أنه عقب أخذ الأذن من النيابة العامة أعد رجال التحريات بالقسم كمينا لهما وضبطهما متلبسان وبحوزتهما كمية من المخدرات داخل الكشك، كما تم العثور على أقراص مهلوسة داخل مركبة خاصة بهما.

وتم الانتقال بهما إلى القسم وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووضعهما بالحجز القانوني.