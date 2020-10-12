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لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ترحب باطلاق سراح العمال الهنود

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” عن ترحيبه باطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف شهر سبتمبر الماضي أثناء توجههم لمدينة طرابلس .

وأشاد “العقوري” بالمجهودات الرسمية وغير الرسمية التي بذلت لتحرير سراح المختطفين، على رأسها جهود مديرية أمن منطقة الهلال النفطي ، معبراً في الوقت نفسه عن صادق تهانيه لعائلات المخطوفين وللسفارة الهندية بسلامة مواطنيها .

وأكد “العقوري”  في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني لمجلس النواب على أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تندرج تحت جريمة الحرابة، لن تمر بدون عقاب ولا تسقط بالتقادم ، مضيفاً أن لجنة الخارجية أحالت الوثائق الخاصة بملابسات الحالة إلى المحامي العام، باعتباره الأمين على الحالة الجنائية ، حتى يتم توجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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