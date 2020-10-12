الحرس البلدي بنغازي يشرف على إزالة الركام والنفايات في «القوارشة»

قامت وحدة متابعة النظافة التابعة لإدارة جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، بإزالة العوائق والركام والنفايات الواقعة في منطقة القوارشة، شارع الشجر ونقلها إلى المكب الرئيسي قنفوذة.

وأكد المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي، على فيسبوك، في إيجاز صحفي، أن شركة قلعة بغداد قامت بتنفيذ مهمة الإزالة بحسب تعليمات مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي المقدم فرج العقوري، وبالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي والمجالس المحلية التابعة لها.

وأوضح المركز الإعلامي، نقلًا عن مسؤول الوحدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وسرعة التنفيذ المتمثلة فى إزالة وتنظيف ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن عملية البناء وتراكم النفايات وكافة العوائق المتسببة في تشويه المظهر العام للمدينة ولتعود الواجهة الحضارية للمدينة والحفاظ على البيئة الصحية للمواطنين.