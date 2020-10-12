البرلمان الموازي يقرر استدعاء خالد شكشك للتحقيق معه

أصدر البرلمان الموازي في طرابلس قرارا بتشكيل لجنة لاستدعاء رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ومباشرة التحقيق معه.

وقالت مصادر برلمانية إن هذه اللجنة سيُعهد اليها جمع الاستدلالات حول الشكاوى المقدمة ضده.

وبرر البرلمان هذا القرار بحق اللجنة في استدعاء كلِّ من ترى ضرورة حضوره لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات والبيانات عن الشكوى المرفوعة، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها على أن تستكمل أعمالها في مدة لا تتجاوز شهرًا، وتحيل تقريرها إلى مكتب رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم، وفق نصّ القرار.