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البرلمان الموازي يقرر استدعاء خالد شكشك للتحقيق معه

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر  البرلمان الموازي في طرابلس قرارا بتشكيل لجنة لاستدعاء رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ومباشرة التحقيق معه.

وقالت مصادر برلمانية إن هذه اللجنة سيُعهد اليها جمع الاستدلالات حول الشكاوى المقدمة ضده.

وبرر البرلمان هذا القرار  بحق اللجنة في استدعاء كلِّ من ترى ضرورة حضوره لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات والبيانات عن الشكوى المرفوعة، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها على أن تستكمل أعمالها في مدة لا تتجاوز شهرًا، وتحيل تقريرها إلى مكتب رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم، وفق نصّ القرار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الموضوع وصل العظم،،، البرلمان المتخلف أوعز إليه بالتدخل لأنقاض السارقين وهو فى الاساس مجموعه من المرتشين مهمتهم البقاء فى الكراسى وبالقرب من اهاليهم وقد تؤكل إليهم محاسبة من كشف فضائح السرقات والتلعبات المفضوحة وللعلم ليس لديهم أية أهمية،

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