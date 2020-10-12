رئيس أعيان مصراتة: اتفقنا مع وفد المنطقة الشرقية على إطلاق الأسرى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة محمد الرجوبي، أنهم اتفقوا مع وفد المنطقة الشرقية على إطلاق سراح الأسرى والمختطفين من الطرفين خلال الأيام القادمة.

وكان وفد من أعيان ومشائخ المنطقة الشرقية قد أنهى اليوم الإثنين زيارته إلى مدينة مصراتة لبحث تبادل أسرى الحرب والمختطفين بين الطرفين.

وحول هذه الزيارة، قال الرجوبي إن لقائهم مع الوفد تناول ملف المحتجزين من الطرفين سواء أسرى الحرب أو المختطفين على الهوية، واتفقوا على إخلاء سبيلهم، مؤكدا أن اللقاء كان إيجابيا ولاقى قبولا من جميع الأطراف.

وأضاف الرجوبي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إنهم اتفقوا مع وفد المنطقة الشرقية على إبعاد شبح الحرب بين المناطق في ليبيا، وعدم اللجوء إلى القتال من مجددا.

وأشار الرجوبي، إلى أنهم اتفقوا على تشكيل لجان من مختلف المناطق لتوحيد الصفوف وفتح الطرق والمطارات بين المدن والمناطق الليبية، والعمل مستقبلا على تشكيل لجان مشتركة للنظر في جميع الملفات، وأهمها ملف النازحين والمفقودين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24