بشير السويحلي: الأجهزة المحاسبية في ليبيا جزء من منظومة الفساد الحالية

قال بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري الأسبق، إن “الأجهزة المحاسبية في ليبيا هي جزء من منظومة الفساد الحالية”، بحسب تعبيره.

وزعم «السويحلي الصغير»، الذي كانت تقدمه القنوات الموالية للإخوان بوصفه إعلامي ومحلل سياسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن تلك الأجهزة المحاسبية “تستغل سلطاتها وصلاحيتها لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين ورجال أعمال لصالح اجندة شخصية وحزبية ضيقة”، على حد قوله.

وختم «بشير» تغريدته قائلًا: “ويقومون بالتغطية على جماعتهم والفساد المتورطين فيه وكل العقود التي تمنح لهم ولشركاتهم”، وفقًا لقوله.