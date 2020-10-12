«الكهرباء» تعلن توقيت عودة التيار للمنطقة الجنوبية بعد تسجيل إظلام تام

أعلنت محطة كهرباء أوباري الغازية، ليل الثلاثاء، ربط الشبكة الجنوبية بالشبكة الوسطى، موضحة أنه «سيكون هناك تحسن ملحوظ في توفير التيار الكهربي للمنطقة الجنوبية ابتداء من الليلة».

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان خروج الوحدتين الثالثة والرابعة للمحطة عن الخدمة، و«تسجيل إظلام تام بالمنطقة الجنوبية»، وفق ما نشرته صفحة المحطة عبر موقع «فيسبوك».

وبعد محاولات من الفنيين لإرجاع الجهد وتشغيل الوحدات أعلنت المحطة «دخول الوحدة الرابعة على الشبكة العامة»، مساء الاثنين، مع استمرار العمل على تشغيل الوحدة الثالثة.

وتنتج محطة كهرباء أوباري الغازية 640 ميجاوات، ما يجعلها إحدى أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا .

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