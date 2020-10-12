باطن الجبل يمدد حظر التجول لأسبوع بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

أصدر عميد بلدية باطن الجبل القرار رقم 29 والذي بموجبه مدد حظر التجول في البلدية لمدة أسبوع اعتباراً من يوم أمس الأول الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد كوفيد 19 في البلدية .

ومنع عميد البلدية من خلال القرار التنقل بين المدن إلا في الضرورة و تقفل جميع المصالح الإدارية العامة والخاصة والمحلات التجارية وورش الصيانة والمقاهي والمطاعم.

واستثنى القرار المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والمصارف ومحطات التحلية والمخابز ومحلات مواد التنظيف مع مراعاة عدم الازدحام .

ومنعت بلدية باطن الجبل المصارف التي تقع في نطاقها التعامل مع المواطنين فترة الحظر على أن يتم تعاملها مع المندوبين فقط للحفاظ على سلامة الجميع.

وشددت البلديه على المواطنين باتخاذ كافه الإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع كافة المناسبات الاجتماعية.

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