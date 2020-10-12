عقيلة صالح يناقش مع وفد من قبيلة زوية تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، الإثنين، وفد مجلس قبيلة الزوية الذي ضم مشائخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة زوية من مدن الكفرة وتازربو واجخره واجدابيا وبنغازي بحضور عضو مجلس النواب عن تازربو ” محمد دومه ” ووزير التعليم بالحكومة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناول عقيلة صالح خلال اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد ومساعيه لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق العدالة والمساواة بين الليبيين والأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد مجلس قبيلة زوية، دعمهم الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

كما قدم مجلس قبيلة زوية درع العطاء إلى رئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده الكبيرة التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.