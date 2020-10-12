تبون وسعيّد يستعرضان تطورات الملف الليبي

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية، وزيارته المرتقبة لتونس، كما تناولت المكالمة استعراض المستجدات الإقليمية وعلى وجه الخصوص الملف الليبي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن تبون، عبّر عن ثبات ووضوح الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية بضرورة اعتماد الحل السلمي والسياسي النابع من إرادة الشعب الليبي الشقيق.

وبارك رئيس الجمهورية الجزائرية، استضافة تونس للحوار الليبي الليبي، تحت رعاية أممية.

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