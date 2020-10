أخبار ليبيا24 أكدت لجنة إعداد الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021 بأن ما تم تداوله على بعض الصفحات عن خطة بديلة للعام الدراسي المقبل واعتمادها ونشر تفاصيلها، بأنها أخبار غير صحيحة. وأضافت اللجنة عبر الحساب الرسمي لقطاع التربية والتعليم بنغازي أن الخطة الدراسية البديلة لا تزال قيد البحث والدراسة ولم تعتمد بعد ولم يتم نشرها. […]

