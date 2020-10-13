قبيلة الزوية تؤكد دعمها لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت قبيلة زوية، خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعمها الكامل لمبادرة رئيس المجلس لإنهاء الأزمة الليبية.

والتقى عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة اليوم الإثنين، وفد مجلس قبيلة الزوية الذي ضم مشائخ وأعيان وحكماء وشباب القبيلة من مدن الكفرة وتازربو وأجخرة وأجدابيا وبنغازي، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن تازربو محمد دومه ووزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة.

وتناول عقيلة خلال هذا اللقاء مع قبيلة الزوية تطورات الأوضاع في البلاد ومساعيه لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق العدالة والمساواة بين الليبيين والأمن والاستقرار في البلاد، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وأكد مجلس قبيلة زوية، على دعمه الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدا بالجهوده الكبيرة التي يبذلها عقيلة صالح لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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