النمروش: نسعى لدمج وحل التشكيلات المسلحة

تباحث وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح الدين النمروش، من خلال اجتماع عبر “دائرة الفيديو”، مع رئيس قطاع إصلاح الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سليم رعد وفريق تابع للبعثة الأممية، مستجدات الأوضاع الراهنة.

من جانبه، قدم رعد، إحاطة حول دور البعثة في ليبيا والأعمال التي قامت بالإشراف عليها ومتابعتها والتي كان من أهمها برامج التدريب والدعم في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحروب، مؤكدًا أن البعثة تعمل على التنسيق الدائم بين الشركاء المحليين والدوليين وساهمت في صياغة المعايير الوطنية فيما يتعلق بالألغام.

بدوره، أثنى النمروش على دور البعثة في نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على المدنيين خاصة في جنوب طرابلس.

وتطرق النمروش إلى دمج وحل التشكيلات المسلحة، حيث أكد أنه يعمل على دمج وحل التشكيلات المسلحة وآليات انضوائها تحت مظلة الدفاع أو الداخلية.

يذكر أن انتقادات عديدة وُجهت إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة نظرًا لدعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة وإيواء عناصر مطلوبة دوليًا ضمن صفوفها، وهو أمر تنفيه دومًا “الوفاق” رغم تقديم جهات عديدة لأدلة وبراهين على هذا الأمر.

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