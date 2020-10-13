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بوريطة: الملك محمد السادس أصدر تعليمات بدعم الليبيين في الحوار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن تعليمات الملك محمد السادس بشأن جلسات الحوار الليبي في المغرب، واضحة تتمثل  بدعم الليبيين في الحوار دون فرض حلول.

وأوضح بوريطة، أن أي تدخل خارجي في الشأن الليبي ينعكس على شمال إفريقيا والمغرب، وكذلك الأمر بالنسبة لتنامي نشاط الجماعات الإرهابية، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشدّد وزير الخارجية المغربي، “على أن المغرب تفاعل مع رغبة الليبيين بالحوار وهم بأنفسهم من اختار الاجتماع في بوزنيقة”، مضيفا :”المغرب مع الحل السلمي للملف الليبي، والتأكيد على وحدة البلاد ووقف أي تدخل أجنبي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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