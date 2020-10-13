الجزائر تعلن رغبتها بالمشاركة في الحوار الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نقل السفير الجزائري لدى ليبيا مالك حجازي، رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى نظيره الليبي محمد سيالة، تؤكد رغبة الجزائر في المشاركة بجولات الحوار الليبي التي تجري الآن.

وأشار حجازي، خلال لقائه سيالة الأحد في طرابلس، إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة، حيث عبر سيالة عن شكره لفريق العمل الجزائري الخاص بصيانة الشبكة العامة للكهرباء الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة توليد بمحطة الخمس.

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