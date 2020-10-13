المركز الوطني يجتمع مع مسؤولي بلدية أبوسليم

عُقد اجتماع بقاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ضم رئيس وأعضاء فريق الحملة التوعوية المجتمعية بالمركز، ومدير إدارة الخدمات الصحية ومسؤول النشاط ممثلي عن بلدية أبوسليم.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على المشاركة في انطلاق الحملة خلال هذا الاسبوع من خلال فريق الرصد وتوزيع الملصقات التوعوية، وعلى دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية الأولية.

وأعلن المركز الوطني، أن الاجتماع اتفق على إعداد ورش عمل لقطاع التعليم للعودة المدرسية الآمنة تستهدف مدراء المدارس والمرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الصحيين .خلال الاسبوع القادم، وتنظيم ورش عمل تستهدف الأئمة والوعاظ بفرع أوقاف ببلدية أبوسليم.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع،على دورات تدريبية في الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في فرق الرصد والعاملين في الرعاية الصحية الأولية.

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