المركز الوطني يتفق على جُملة من مقترحات للدعم النفسي

عُقد اجتماع بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ضم مدير وأعضاء إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز ومدير وأعضاء الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم.

وأوضح المركز، أن الاجتماع، اتفق على مقترح توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني وإدارة الدعم والإرشاد والنفسي بوزارة التعليم، وعقد برنامج تدريبي للدعم والنفسي والاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا للمرشدين النفسيين في المدارس وإعداد مدربين في البلديات لتنفيذ البرامج.

كما اتفاق الاجتماع، على برنامج تدريبي لحماية اليافعين والشباب من أخطار العادات الهدامة مثل التدخين والإدمان والسُلوكيات المنحرفة وتعزيز دور النشاط البدني في حماية هذه الفئات.

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