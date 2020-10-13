الفلاح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويبحث معه ملف الكهرباء في ليبيا

استقبل المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، بمقر الشركة بمنطقة السواني بوابة الجبس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل.

وأوضحت الشركة العامة، أن الفلاح عقد اجتماعا موسع، تناول إمكانية المساهمة في صيانة محطات التوليد وكذلك إمكانية دراسة الوضع الحالي لمنظومات الاتصال والتحكم.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، أن الاجتماع تناول أيضا، إمكانية تمويل مشروع ريادي في الطاقة الشمسية بإحدى المناطق، وتم الاتفاق على متابعة هذه المواضيع بشكل دوري.

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