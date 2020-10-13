الشركة العامة للكهرباء تبحث تزويد محطة أوباري بالغاز الطبيعي

اجتمع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس رضوان خليل ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية والدورة المزدوجة المهندس طارق الرايس مع ممثلين عن شركة زلاف لاستكشاف وانتاج النفط والغاز ناصر المبروك الغول مدير مشروع حقل العطشان البركولي أبوصلاح الحبيب عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع.

وأوضحت الشركة العامة، أن الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات الخاصة بالجانب الفني لهذا المشروع.

وأكد الجميع في الاجتماع، على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز هذا العمل لما له من أهمية فنية واقتصادية لتشغيل المحطة.

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