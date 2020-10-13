بالصور| أبطال تسريبات رسائل هيلاري.. رجل أعمال ليبي برتبة “خائن”

كشفت تسريبات رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن أبطال عمليات الفوضى والتخريب في المنطقة العربية، وجاء فتحي عمر التربي الليبي في مقدمة هؤلاء الفوضويين.

فتحي عمر التربي الذي وصفه ليبيون بـ”الخائن” تم تقديمه على شاشات قناة الجزيرة القطرية قبل عدة سنوات كرجل أعمال ليبي أمريكي يطرح رؤيته في الشأن الليبي وتم تخصيص مساحات أكبر لظهوره أثناء فترة الإطاحة بمعمر القذافي، قبل أن يخفت نجمه بعض الوقت، ولكنه عاود الظهور هذه المرة من خلال تسريبات هيلاري كلينتون.

إحدى الوثائق التي تم رفع السرية عنها بالبريد الإلكتروني الذي استخدمته هيلاري أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية في عام 2016، كشفت عن قيام التربي بتقديم قائمة أهداف لحلف شمال الأطلسي “الناتو” من أجل توجيه ضربات تدميرية في ليبيا.

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حملت الرسالة المدونة بتاريخ بتاريخ 30 إبريل/ نيسان 2011 عنوان “قائمة الأهداف”، والتي أكدت أنه تم قصفها بالفعل.

ووفق الوثيقة فإن أحد المقربين من معمر القذافي قد قُتل أثناء القصف، وربما يكون أحد أبنائه.

وبحسب موقع رسمي منسوب لفتحي عمر التربي فإنه ولد في مدينة درنة الليبية، ويعرف نفسه بأنه خبير بالعلاقات الليبية الغربية الأمريكية.

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ويؤكد التربي في سيرته الذاتية المنشورة على الموقع بأنه يُنسب إليه الفضل في إقناع الحكومة الأمريكية بالمشاركة في عمليات الناتو خلال ما أسماه ثورة 17 فبراير 2011.

وأوضح أنه أجرى اتصالات فردية مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وفروع أخرى على مستوى عال بالحكومة الأمريكية، وهو ما يؤكد صحة التسريب.

وفي رؤيته للأوضاع في ليبيا علق التربي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا “ليبيا تبي رجالا وناسا يحبون ليبيا وتربتها بغض النظر علي تعصبهم الديني أو الفكري والثقافي أو انتمائهم العرقي عربي-أمازيغي أو تركي”.

المصدر: بوابة العين الاخبارية