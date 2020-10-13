اجتماع تشاوري لاستقبال فعاليات مؤتمر سرت الثاني

عقد اجتماع تشاوري في بلدية سرت برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني

وضم الاجتماع عددا من أعضاء اللجنة التحضيرية ومدارء ومسؤولي الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت بشير لأحرش وتعليم سرت مفتاح عبد الكافي ومكتب اتصالات سرت ( شركة هاتف ليبيا) م. احمد يوسف ورئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت م. رمضان أبوشوفة ومدير فندق المهارى عبد النبي محمد ومدير مكتب شؤون عميد بلدية سرت على الزياني.

وقال مدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد الأميل إن الاجتماع خصص لتدارس عدد من الموضوعات اللازمة لاتخاذ الترتيبات بشأن استقبال فعاليات مؤتمر سرت الثاني المزمع عقدة يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وخلص الاجتماع بتكليف مسؤولي الشركات وقطاع التعليم بإعداد الاحتياجات اللازمة بالخصوص وعرضها في اجتماع موسع غدا مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر لاتخاذ ما يلزم بالخصوص وتشكيل لجان عمل تتولى مهامها في الأعداد.

هدا وستعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها الساعة العاشرة صباحا وكدلك عقد اجتماع موسع مع مسؤولي عدد من القطاعات والشركات الخدمية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ببلدية سرت.