إصابة عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالفيروس

استقبل قسم العزل بمستشفى بن سينا بسرت حالة مرضية مصابة وفق التحاليل الطبية PCR الدكتور عبد القادر على العماري عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت المستشار لمدير عام مستشفى بن سينا سرت.

وذكرت مصادر اللجنة الطبية الاستشارية سرت واللجنة الاعلامية ان الحالة المرضية دخلت القسم ويوجد حاليا تحت المتابعة الطبية ويعانى من أعراض ومشاكل طبية أضافة الى إصابته بفيروس كورونا وهو حاليا التنفس الاصطناعي والحالة الطبية شبة مستقرة.

وتجدر الاشارة الى أن الدكتور عبد القادر العماري قد تقلد مهام عدة في قطاع الصحة منها مدير لقطاع الصحة سرت في التسعينات ومدير عام مستشفى بن سينا سرت لعدة سنوات.