«القويري»: «من 4 آلاف  دينار مرتب ومرسيدس تجيب في الخبزة إلى ردوها كي ما لقيتوها»

قال رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، إن “أغلب السياسيين يسوقون لأنفسهم الآن للمرحلة القادمة، بعدة شعارات ومن أبرزها حل مشكلة الكهرباء والماء وتوفير السيولة، حتى اجتماع البلديات هذا حديثه”، بحسب قوله.

وأضاف «القويري»، ا في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، “ومن أبراج دبي، و4000 دينار مرتب، ومرسيدس تجيب في الخبزة،الى غير يا سويدي ردوها كي ما لقيتوها!”، وفقًا لتعبيره.

وختم منشوره قائلًأ: “ومازال مش متحشمين على وجوههم ويرغبون في الاستمرار بالعمل السياسي والتعيين في مناصب حساسة”، مردفًا “والأسوأ أن بعض الشعب يصفق أو يصوت لهم!”، على حد قوله.