محمد عبيد: ألم يحن الوقت لفك الحصار على سفر الليبيين براً وجواً في بلادهم؟

انتقد الناشط المدني محمد عبيد، غلق الطرق والمطارات في وجه الليبيين، والتضييق عليهم في السفر في الداخل، عن طريق البر والجو.

وقال عبيد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ألم يحن الوقت بعد لفك الحصار على سفر الليبيين براً وجواً في بلادهم”.

وأضاف “طرق ومطارات مقفلة علينا. عار ومهزلة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ولا نحتاج إلى إنهائها أن نذهب إلى جينيف أو مالطا أو القاهرة أو إلى أي مكان في الدنيا، فقط علينا أن نذهب للعقل وللوطن”.

وكان عبيد، قد حذر منذ عدة أيام، من عزوف المواطنين في طرابلس المركز عن التسجيل في انتخابات المجلس البلدي القادمة، واصفا مستوى التسجيل بالهزيل جدا.

وقال: “إن اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز مشكورين على جهودهم الكبيرة والتي تدل على حرصهم على اتمام هذا الاستحقاق الهام، أتمنى متابعة صفحتهم وأخبارهم فيها كل ما تحتاجه من معلومات وإرشادات وتجيب على أسئلتكم. الانتخابات قربت والتسجيل هزيل جداً للأسف”.