الاتحاد الوطني لعمال بنغازي يعقد اجتماعًا حول أوضاع الشركات المتعثرة

أخبار ليبيا24

عقد الاتحاد الوطني لعمال بنغازي اجتماعًا لمناقشة بنود جدول أعماله المعروضة، حيث جرى عرض ما وصل إليه بشأن قضية استثمار المبنى الرئيس للاتحاد الواقع في حي سيدي حسن.

وأكد الاتحاد، الأحد، أن الأمور المتعلقة بشأن قضية استثمار المبنى تسير في الوضع الصحيح وأن كافة الإجراءات القانونية والإدارية استكملت لمتابعة القضية.

كما أكد الاتحاد، أن المبني يعد رمزًا من رموز العمال التي أبدت جميع النقابات والاتحادات الانتاجية والحرفية والمهنية دفاعها عنه.

وناقش الاتحاد أيضا أوضاع الشركات وسُبل إيجاد حلول لها والتواصل مع الهيئات الوزارية كالاقتصاد والصناعة وإيجاد حلول سريعة وتنظيم عمل هذه الشركات.

وشدد الاتحاد، على أنه لن يسمح بعودة الهيمنة على المؤسسات بطريقة التمليك، السابقة التي تم بها تسريح العمال والاستلاء على شركاتهم وتسليمها، لمن وصفهم بـ ” دواعش المال العام” الساعين إلى القضاء على الشركات العامة وإنهاء وجودها بحجة أنها غير قادرة على المواجهة ودخول السوق.

وختام الاجتماع وجه الاتحاد إلى كافة الشركات والنقابات بأنه سيقوم ببرنامج تدريب يتم من خلاله تدريب وتأهيل كافة العناصر النقابية والإدارية، كل حسب تخصصه.

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