“كورونا” يضرب اللجنة الطبية الاستشارية في “سرت”

أُصيب عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء “كورونا” بسرت الدكتور عبد القادر العماري، بالفيروس.

وأُدخل “العماري” إلى قسم العزل بمستشفى “بن سينا” في “سرت”، وذكرت مصادر اللجنة الطبية الاستشارية “سرت” واللجنة الاعلامية أن “الحالة المرضية دخلت القسم وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية.

وبحسب بيان، حصل عليه 218 من المكتب الإعلامي لبلدية “سرت”؛ فإن عضو اللجنة الطبية الاستشارية يعاني من أعراض ومشاكل طبية إضافية، ويرقد حاليًا تحت التنفس الاصطناعي في وضع “شبه مستقر”.

يُشار إلى أن الدكتور عبد القادر العماري قد تقلّد مهام عدة في قطاع الصحة؛ منها مدير لقطاع الصحة “سرت” في التسعينات ومدير عام مستشفى “بن سينا” لعدة سنوات.

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