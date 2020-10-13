ليبيا الان

«فؤاد»: «الصور» يوقف مدير التأمين الطبي الذي تصدى للفساد ويسكت عن  وكيل الصحة الهارب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، إن ديوان المحاسبة وحسب ما صرح به الصديق الصور على قناة ليبيا الأحرار.. لم يقدم أى مستندات حول تجاوزات وزارة الصحة ووكيلها الهارب”، لافتًا “رغم أنه وبشهادة الصور نفسه فإن التجاوزات صادمة”، بحسب قوله.

أضاف «فؤاد» المقيم في إيطاليا، على حسابه بـ«فيسبوك»،  “ثم يفاجئنا بإيقاف الدكتور مدير التأمين الطبى والذى بشهادة الجميع تصدى لفساد العلاج فى الخارج وارجع مئات الملايين للدولة”، مستطردًا؛ “أمر يدعو للتساؤل أليس كذلك”، وفقًا لكلامه.

الوسوم

التأمين الطبي الصحة الصور فؤاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك