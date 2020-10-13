«فؤاد»: «الصور» يوقف مدير التأمين الطبي الذي تصدى للفساد ويسكت عن  وكيل الصحة الهارب

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، إن ديوان المحاسبة وحسب ما صرح به الصديق الصور على قناة ليبيا الأحرار.. لم يقدم أى مستندات حول تجاوزات وزارة الصحة ووكيلها الهارب”، لافتًا “رغم أنه وبشهادة الصور نفسه فإن التجاوزات صادمة”، بحسب قوله.

أضاف «فؤاد» المقيم في إيطاليا، على حسابه بـ«فيسبوك»، “ثم يفاجئنا بإيقاف الدكتور مدير التأمين الطبى والذى بشهادة الجميع تصدى لفساد العلاج فى الخارج وارجع مئات الملايين للدولة”، مستطردًا؛ “أمر يدعو للتساؤل أليس كذلك”، وفقًا لكلامه.